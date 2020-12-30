أمير قطر يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت... ماذا تضمنت؟

سلم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر تمیم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من أمیر البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، تضمنت الرسالة العلاقات الثنائیة التي تربط البلدین والشعبین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

يأتي ذلك تزامنا مع أنباء حول عقد وزراء دول الخليج، في وقت سابق، اجتماعا عبر الإنترنت تستضيفه البحرين، قبل انعقاد القمة الخليجية السنوية، لبحث الخطوات الرامية لإنهاء الأزمة القطرية.

وكان مجلس التعاون الخليجي، أعلن السبت الماضي، أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى المزمع عقدها في الرياض يوم 5 يناير/ كانون الثاني 2021".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قال إن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد 5 يناير/ كانون الثاني المقبل، في الرياض، بحضور قادة دول المجلس، سوف تبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصالحة مع قطر، وتنفيذه على أرض الواقع.

وأعلن أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الصباح، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) ، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.