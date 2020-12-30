"مناورة الركن الشديد"... هنية يصفها بـ"رسالة القوة والوحدة"

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، مناورة "الركن الشديد" بأنها تمثل رسالة قوة، ورسالة وحدة من قبل فصائل المقاومة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم"، عن هنية قوله: "إن شعبنا يستند بالفعل إلى ركن شديد، ويمتلك اليوم قوة الإرادة وعناصر وأدوات القوة"، مؤكدا أن مناورة "الركن الشديد" تأكيد على "الجاهزية الدائمة لأبطال المقاومة في كل وقت وحين".

وأضاف: "هذه المناورة تُنبئ بمستقبل وشكل عمل الفصائل في المستقبل من خلال غرفة العمليات المشتركة"، مشددًا على أن "الشعب الفلسطيني متمسك بخيار المقاومة، سواء في مراكمة القوة أو العمل أو تطوير أدوات ووسائل المقاومة".

وتابع قائلاً: "هذه المناورة التي هي الأولى من نوعها بين فصائل المقاومة هي تأكيد على الوحدة الميدانية في خيار المقاومة الاستراتيجي، وجهوزية الفصائل لأي تطورات من قبل العدو في إطار نظرية الردع التي رسختها المقاومة"، وحيا المجاهدين والمقاومين في قطاع غزة وغرفة العمليات المشتركة القائمين على مناورة "الركن الشديد" التي جرت في القطاع.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، عن "إطلاق مناورة الركن الشديد" في غزة، وهي "الأولى من نوعها"، مؤكدة أن "قيادة المقاومة جاهزة لخوض أية معركة للدفاع عن شعب وأرض فلسطين".