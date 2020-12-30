سيالة ردا على إعلان حفتر "إخراج المرتزقة من ليبيا": نأمل ألا يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب

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سيالة ردا على إعلان حفتر "إخراج المرتزقة من ليبيا": نأمل ألا يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب