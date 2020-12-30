السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن مسلسل "ضحايا حلال" بعد الجدل حول لقطاته المخلة

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الأربعاء، "إيقاف عرض مسلسل "ضحايا حلال"، بعد أيام من جدل واسع عقب بث مشاهد جريئة منه".

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الإعلام، في بيان لها، إنها "تواصلت مع منتج مسلسل (ضحايا حلال) ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه".

وأضافت الهيئة، أنها "أطلعت على محتوى المسلسل الذي يبث من خلال تطبيق "شاهد" المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية".

بيان من الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع حول إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" pic.twitter.com/UGbi3mYRC9 — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) December 30, 2020

وعرضت إحدى حلقات المسلسل، قبل أيام، مشاهد جريئة بين امرأة ومراهق، تضمنت إيحاءات جنسية صريحة، ما اعتبره سعوديون "إساءة لصورة مجتمعهم"، مطالبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإيقافه، ومحاسبة القائمين عليه.

ويسلط "ضحايا حلال" الضوء على قضايا اجتماعية، حيث تدور أحداثه حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذا سوى طريق أم نورا، التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار، الذي تديره وفقا لشروطها، وبعد أن توهمهن أن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.