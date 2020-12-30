مصدر عسكري يمني يكشف مصدر الانفجارات التي ضربت مطار عدن

كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الأربعاء، مصدر الانفجارات التي ضربت مطار عدن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجارات في مطار عدن ناجمة عن صواريخ انطلقت من محافظة تعز جنوب غربي اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون".

وقُتل 5 أشخاص، وأصيب أكثر من 20، في حصيلة أولية للهجوم الذي استهدف مطار عدن، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار العنيف استهدف صالة مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى"، مؤكدا عدم وجود إصابات بين وزراء الحكومة اليمنية الجديدة جراء الانفجار". وأضاف أن "الانفجارات حدثت أثناء تواجد رئيس وأعضاء الحكومة داخل الطائرة على مدرج المطار"، مؤكداً "عدم إصابة أحد منهم ونقلهم إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة".

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، اليوم الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.

وأفاد مصدر في مطار عدن الدولي لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن طائرة خاصة هبطت قبل قليل قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها رئيس الحكومة د. معين عبد الملك وأعضائها بالإضافة إلى الملحق العسكري لدى دولة الإمارات اللواء شلال شائع.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.