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    مدينة عدن بجنوب اليمن

    لحظة قصف مطار عدن لدى وصول الحكومة اليمنية... صور وفيديو

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    نشرت مؤسسات إعلامية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة قصف مطار عدن لحظة وصول طائرة الحكومة اليمنية.

    ويظهر في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والمقتطع من بث لقناة "العربية" حدوث انفجار عنيف أثناء وصول طائرة الحكومة اليمنية.

    ويشاهد في اللقطات حدوث انفجار عقب وصول الطائرة، وأكدت المصادر أن وزراء الحكومة اليمينة كانوا في الطائرة أثناء حدوث الانفجار.

    وتزامن الانفجار مع تجمع كبير من العاملين في المطار والمسؤولين الذين كانوا في انتظار وفد الحكومة في مدرج المطار وتحديدا أمام الطائرة.

    وبدوره، رجح مصدر عسكري يمني أنّ الانفجارات التي حدثت في مطار عدن ناجمة عن صواريخ انطلقت من محافظة تعز جنوب غربي اليمن التي يسيطر عليها "أنصار الله".

    كان مصدر محلي قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، منذ قليل، بأن انفجارا وقع داخل صالة مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، وأضاف أن "هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صالة استقبال مطار عدن".

    وأكد أنه "لا توجد إصابات بين وزراء الحكومة اليمنية الجديدة جراء الانفجار الذي ضرب مطار عدن لحظة وصولهم".

    فيما ذكرت قناة "العربية"، أنه تم نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار.

    وأفاد مصدر في مطار عدن الدولي لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة خاصة هبطت قبل قليل قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها رئيس الحكومة د. معين عبد الملك وأعضاؤها بالإضافة إلى الملحق العسكري لدى دولة الإمارات اللواء شلال شائع.

    مطار عدن
    © Sputnik
    بعد الانفجار... نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر معاشيق الرئاسي
    وذكر المصدر أن محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ومدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، كانا في مقدمة مستقبلي رئيس الحكومة وأعضائها، مشيراً إلى استنفار الأجهزة الأمنية وانتشارها في الطريق المؤدي من المطار إلى مقر إقامة الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي.

    ومن المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها في عدن، لمناقشة برنامج وأولويات عملها.

    وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.

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    الكلمات الدلالية:
    مطار, عدن, اليمن
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