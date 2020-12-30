أول تعليق لرئيس الوزراء اليمني بعد قصف مطار عدن

قال معين عبد الملك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، إن حكومته سوف تمارس عملها رغم التحديات ولن تتراجع.

جاء تصريح عبد الملك بعد تنفيذ هجوم بالصواريخ على مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن لبدأ ممارسة مهام عملهم.

وأكد عبد الملك أن "العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب على الدولة"، بحسب موقع قناة "العربية".

رئيس الوزراء اليمني: العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب على الدولة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 30, 2020

​وأضاف عبد الملك: "سنواصل عملنا حتى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة".

ووجه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، الاتهام لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بتنفيذ الهجوم على مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، والذي خلف قتلى وجرحى.

وغرد الإرياني عبر (تويتر)، "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني".