العراق يوقع عقد ميناء الفاو بقيمة 2.625 مليار دولار مع شركة "دايو"

اتفق العراق على صفقة بقيمة 2.625 مليار دولار مع "دايو" للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، لبناء المرحلة الأولي من ميناء الفاو للسلع الأولية الذي يخطط له في جنوب البلاد.

وبموجب العقد الذي وقعه في بغداد ممثلون عن وزارة النقل العراقية والشركة الكورية الجنوبية ، ستتولى "دايو" أعمال التشييد التي تشمل بناء خمسة مراس لتفريغ السفن وفناء للحاويات.

وقال فرحان الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، لـ"رويترز" على هامش مراسم التوقيع في مقر وزارة النقل إن دايو ستتولى أيضا أعمال التجريف والحفر لإنشاء قناة ملاحية.

وقال الفرطوسي إن المرحلة الأولى ستسمح للميناء باستقبال ثلاثة ملايين حاوية، وإن جميع أعمال البناء من المقرر انتهاؤها في غضون أربع سنوات تقريبا.

وفي الوقت الحالي، يتعين على العراق الاعتماد بشكل أساسي على ميناء أم قصر في الجنوب لاستقبال السفن التي تنقل السلع الأولية، وهو الميناء الكائن في مقدمة ممر الخليج المائي الاستراتيجي.

وسيكون ميناء الفاو أكثر عمقا، وهو ما يسمح له باستقبال أكبر سفن الحاويات.