10 مصابين و21 مفقودا في انهيار أرضي بمنطقة سكنية بالنرويج

قالت الشرطة إن عشرة أشخاص أصيبوا وما زال 21 في عداد المفقودين بعد أن دمر انهيار أرضي أكثر من 12 مبنى في جنوب النرويج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وضرب الانهيار الأرضي منطقة سكنية في بلدية جيردروم التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة أوسلو.

وأظهرت صور التقطت من المكان حفرة ضخمة ومبان مدمرة في قاعها. وكشفت لقطات تلفزيونية مبان أخرى تتهاوي على جرف الحفرة.

وحلقت طائرات هليكوبتر فوق المنطقة وفي بعض الأحيان كانت تنزل مسؤولي خدمات الطوارئ نحو ركام منازل منهارة.

وقالت الشرطة إنه تم إجلاء نحو 700 شخص من المنطقة حتى الآن. وفقا لوكالة "رويترز".