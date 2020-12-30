مصر.. الإعدام لاثنين والبراءة لثالث في قضية "فتاة المعادي"

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء بإعدام متهمين اثنين بعد إدانتهما بقتل فتاة سحلا جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بفتاة المعادي.

كذلك أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بتبرءة المتهم الثالث في القضية، بحسب بوابة الأهرام المصرية.

وفي 21 من الشهر الجاري كانت المحكمة أحالت المتهمين الأول والثاني إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهما.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بقتل الفتاة "مريم" عمدا بحي المعادي في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان للنيابة اندفع أحد المتهمين تجاه الضحية "قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها".

واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث (برأته المحكمة اليوم) باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وأكدت النيابة أن "الأدلة التي أقامتها النيابة العامة على الاتهامات المبينة، كانت حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه النيابة العامة أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة".

وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.