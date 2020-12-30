أول حاكم عربي يفعلها أمام شعبه... أمير قطر على خطى محمد بن سلمان

ونشر أمير قطر عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، صورة له أثناء تلقيه اللقاح، وقال: "أخذت اليوم لقاح كوفيد 19، وأتمنى للجميع السلامة والحماية من هذا الوباء".
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بدأت دولة قطر المرحلة الأولى من حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في 23 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.
لم يكن الشيخ تميم، أول أمير من قادة الخليج يتلقى جرعة من لقاح "كوفيد 19"، حيث حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، على الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد 19".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 25, 2020
سمو #ولي_العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).https://t.co/hT8Meby1UV#واس pic.twitter.com/tPpkV01DbI
وصلت الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطر، الأسبوع الماضي، وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرياضة والطوارئ القطري عبد الوهاب المصلح، أن اللقاح الذي استوردته بلاده هو لقاح "فايزر" ويتم إعطاؤه على جرعتين بينهما 3 أسابيع.
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