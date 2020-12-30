الكاظمي: العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الأمني

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الأمني، داعيا إلى التضامن من أجل لـ"مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.

وأضاف الكاظمي خلال كلمته في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة "يجب الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : يجب الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة. pic.twitter.com/ts15abtJyz — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 30, 2020

وتابع الكاظمي "يجب رفع المواقف الأمنية الى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : يجب رفع المواقف الأمنية الى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 30, 2020

ونوه الكاظمي إلى أن "التحديات لم تنته بعد، مازال أمامنا الكثير لعمله، ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : لم تنته التحديات بعد، مازال أمامنا الكثير لعمله، ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها. pic.twitter.com/lkquzHQpOd — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 30, 2020

واجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع قيادات أمنية في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة.