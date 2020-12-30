تونس: لم نواجه أي ضغوط للتطبيع مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن بلاده لم تواجه أي ضغوط لإقامة علاقات مع إسرائيل.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، بحسب موقع "موازيك إف إم".

وقال الوزير إن تونس لم تخضع لأي ضغوطات من أجل تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، مؤكدا أن بلاده "تمتثل الشرعية الدولية".

وشدد الوزير على أنه لم يُطلب من بلاده إقامة علاقات مع إسرائيل، موضحا أن الدول الأخرى لها حرية اختيار الموقف الذي ترغب في اتخاذه في مسألة التطبيع.

وخلال العام الجاري، أعلنت كل من السودان والإمارات والبحرين والمغرب الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووقعت الثلاثة الأخيرة بالفعل اتفاقات بهذا الخصوص.

لكن تونس لم تسمح قبل أسبوع للرحلة "إل واي 555" القادمة من تل أبيب إلى مدينة الرباط المغربية، بالمرور عبر أجوائها.

وبحسب شبكة "نسمة" التونسية، فإن الرحلة اتخذت مسارا شماليا يمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر المجال الجوي اليوناني، ثم الإيطالي ومنه إلى الإسباني، وأخيرا إلى العاصمة المغربية، نظرا لإغلاق تونس والجزائر سمائهما أمام الطيران الإسرائيلي.