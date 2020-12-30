السعودية تهاجم "قوى تقف خلف" تفجير مطار عدن: موجه ضد الشعب كله

أدانت السعودية، مساء الأربعاء، "العمل الإرهابي الجبان"، الذي استهدف مطار عدن جنوبي اليمن، معتبرة أن الهجوم الذي "تقف خلفه قوى الشر" ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب "بل للشعب اليمني كله".