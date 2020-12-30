بعد بيان الأمم المتحدة... رسالة شديدة اللهجة من السعودية

قال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان.

وشدد الدكتور عبد العزيز الواصل في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله – واهتمام مباشر من سمو ولي عهده الأمين .

وطالب الدكتور الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان "بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها حيال الحكم بحبس الناشطة السعودية بمجال حقوق المرأة، لجين الهذلول، داعية السلطات السعودية إلى الإفراج عنها بشكل مبكر.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في بيان إن "إدانة ناشطة حقوق المرأة البارزة، لجين الهذلول، والحكم بحبسها 5 أعوام و8 أشهر، والمعتقلة بشكل تعسفي منذ عامين ونصف، هو مبعث قلق عميق".

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، بالتورط في عدد من "النشاطات المجرّمة"؛ وقضت بسجنها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.