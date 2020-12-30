التلفزيون السعودي: التحالف يدمر مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق الرئاسي بعدن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون بغرض استهداف قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة عدن اليمنية، وذلك بعد وقت قصير من هجوم استهدف مطار المدينة بالتزامن مع وصول وفد الحكومة الجديدة من السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلن تلفزيون الإخبارية السعودية أن التحالف بقيادة المملكة أعلن "تدمير وإسقاط طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق".

وكانت وزارة الداخلية اليمنية، اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف الحكومة اليوم الأربعاء، في مطار عدن الدولي جنوبي اليمن

وقالت الداخلية اليمنية على موقعها، "إن العمل الغادر الذي استهدفت به ميلشيات الحوثي مطار عدن الدولي صباح اليوم، لن يثني الحكومة عن أداء واجبها ولا مجال لعرقلة سير اتفاق الرياض (الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م)، ولن يغير ذلك مسار المعركة الأساسية الساعية إلى تحرير كل اليمن من انقلاب الميلشيات".

وأضافت: "لازالت الإجراءات الأمنية مستمرة بالتنسيق مع التحالف لتحديد نوعية المقذوفات ولمعرفة حجم الأضرار الذي خلفه الاستهداف".

وذكرت أن "عدد الضحايا جراء استهداف مطار عدن ارتفع إلى 22 قتيلاً و50 جريحاً من المدنيين والعاملين في مطار عدن الدولي والشخصيات القادمة لاستقبال الحكومة الشرعية"، مؤكدةً "سلامة الحكومة وكافة أعضائها".