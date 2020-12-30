تركيا تتحدث عن إجراء عسكري مشترك مع القوات الخاصة القطرية

تحدثت تركيا، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول، عن إجراء عسكري مشترك مع القوات الخاصة القطرية.

أنطاكيا – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اكتمال تدريب فريق المشاة الميكانيكي بالجيش القطري.

وأكدت وزارة الدفاع التركية استمرارها في دعم القوات المسلحة القطرية في مجال التدريب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "تم اكتمال تدريب فريق المشاة الميكانيكي المتحد من القوات المسلحة القطرية بنجاح".

وأشار البيان إلى أن: "الجيش التركي بدأ بتدريب فريق المشاة الميكانيكي القطري في 29 نوفمبر الماضي وأن عملية التدريب استمرت 29 يوما".

وأكدت الدفاع أنها "تواصل تقديم الدعم للقوات المسلحة القطرية في مجال التدريب" بحسب البيان.

يشار إلى أن العلاقات بين البلدين تعززت على المستوى العسكري مع اندلاع الأزمة الخليجية منتصف عام 2017، وأنشأت تركيا قواعدها في قطر.

وتأتي التدريبات ضمن اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، والتي تم بموجبها الاتفاق على إنشاء قواعد عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة، إلى جانب تشكيل آلية لتعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.