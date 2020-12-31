السودان... القبض على 5 متهمين سرقوا أجهزة مشعة بالغة الخطورة

ألقت شرطة الخرطوم القبض خمسة متهمين أشارت التحريات إلى تورطهم في سرقة جهازي إشعاع بالغة الخطورة من أحد المخازن بمنطقة صافوال بسوبا.

وقالت الشرطة إن المتهمين انتحلوا صفة الجهات الأمنية وخدعوا الخفير وقاموا بالاستيلاء على جهازي "السيزيوم والرديوم" ضمن سبعة أجهزة إشعاعية أخرى تستخدم في مجالات مختلفة بينها الزراعية والصحية والبترول، بحسب ما ذكرت وكالة "أخبار السودان".

القبض على 5 مُتّهمين في سرقة أجهزة مشعة بالغة الخطورة https://t.co/jIddsDpRBa — اخبار السودان (@sudanakhbar) December 31, 2020

​وأكدت الوكالة أن هذين الجهازين بالغي الخطورة على البيئة وصحة الإنسان، وأن خمس منظمات عالمية خاطبت حكومة السودان تستفسر عما وصلت إليه نتيجة التحقيقات حول اختفاء الجهازين اللذين عثرت عليهما الشرطة بعد فترة تحريات تجاوزت الشهر بواسطة ثمانية من الضباط الأكفاء.

وقال مصدر متخصص للوكالة إن أولى المخاطر التي كانت ستقع على السودان إذا تم العبث بهذه الأجهزة هي حرمان السودان من الصادر لأربعين عاماً قادمة إضافة إلى تفشي الأمراض للشخص الذي يصادفه الإشعاع حيث يصاب بالحروق في الجلد والعيون والسرطان ولولا التدخل السريع لوقعت كارثة يستمر أثرها لنحو 300 عام.

وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور ياس الكتيابي خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بمباني شرطة ولاية الخرطوم، إن التحريات الأولية أشارت إلى عدم دراية المتهمين بالمسروقات، مبيناً عدم وجود شبهة عمل سياسي تخريبي.

وأشار إلى أنه تكشف التحريات معلومات جديدة خلال الأيام القادمة، مؤكدا على أن المتهمين تم القبض عليهم خلال الـ24 ساعة الماضية.