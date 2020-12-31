الرئيس العراقي: هناك خلل بنيوي واضح في النظام القائم وطريقة الحكم

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ذات سيادة كاملة، وذلك في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها العراق.

بغداد- سبوتنيك. وقال صالح، في كلمة مكتوبة موجهة إلى الشعب العراقي بمناسبة العام الجديد، حسبما ذكر مكتبه الإعلامي في بيان: "نحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة كاملة، والعمل الجاد على إنهاء الأزمات التي تعصف بالبلد".

وأضاف: "لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الأزمات المتتالية في البلد تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، ويستوجب الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 تعرّضت لتصدع كبير ولا يُمكنها خدمة المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة".

وشدد صالح أنه: "يجب إبعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية، وأن يشغل العراق دورا فاعلاً في إحلال السلام والأمن في المنطقة"، لافتا إلى أنه "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، إلى حد التلاعب بقوتهِ اليومي".