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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالقائد الليبي خليفة حفتر والمتحدث باسم البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، مصر 6 يونيو 2020

    مصر في 2020... التحديات الأمنية من الاتجاهات الأربعة

    © AFP 2020 / EGYPTIAN PRESIDENCY
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    يبدو أن رياح التحديات الأمنية وبشكل استثنائي في عام 2020 هبّت على مصر من النواحي الأربعة، في مشهد قلّ أن يتكرر خلال تاريخ مصر الحديث.

    القاهرة - سبوتنيك. الخطر الذي اعتاد مؤخرا في الظهور من الشرق وتحديداً في الجماعات الإرهابية في سيناء، أتى هذا العام من الغرب والجنوب والشمال أيضاً.

    إرهاب الشرق يتراجع ولا ينتهي

    الجيش المصري
    © AP Photo / Amr Nabil
    الجيش المصري يعلن مقتل 40 إرهابيا وتدمير 437 مخزنا للمتفجرات في سيناء... فيديو
    لم ينته الخطر على حدود مصر الشرقية تماما، وإن كان تراجع نسبيا في 2020 بعد انخفاض منسوب التهديدات الإرهابية في سيناء بفضل نشاط أمني مكثف بدأ يؤتي ثماره، ومع خطر محدود من الشرق بدت أخطار أخرى محدقة من كافة الاتجاهات على الحدود الشرقية. وبحسب تقارير المتحدث الرسمي للقوات المسلحة فقد شهد عام 2020 مقتل 320 من العناصر الإرهابية في سيناء خلال العمليات الأمنية التي قامت بها القوات المسلحة، وفي المقابل أسفرت تلك العمليات عن مصرع وإصابة أكثر من 55 من عناصر القوات المسلحة في سيناء. تلك الأرقام إن كانت تعني تراجع ملحوظ لخطر الإرهاب في الشرق، إلا أنها تعني أن الخطر لم ينته بالكامل.

    الحدود الغربية في دائرة الأحداث الليبية

    الحدود الغربية الممتدة، والتي لم تكن تؤرق مصر كثيرا طوال عقود، بدت مصدر إزعاج رئيسي لمصر. بدأ القلق على الحدود الغربية قبل سنوات، مع نشاط الجماعات الإرهابية شرق ليبيا وتحالفها مع جماعات مصر الإرهابية وتنفيذها لعمليات سواء عبر الحدود في مصر أو ضد مصريين في ليبيا، ولكن مع 2020 اتخذ التهديد بعدا جديدا.

    فمع فشل عملية الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الاستيلاء على طرابلس، ومع دعم كبير من تركيا لحكومة الوفاق، بدأ تقدم سريع لقوات الوفاق المدعومة من تركيا نحو الشرق، وبدأ النظام المصري يشعر بعمق الخطر الذي يمثله نجاح قوات الوفاق بالدعم التركي إذا ما أصبحت على الحدود المصرية، هنا أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حزيران/يونيو 2020، أمام اجتماع للقبائل الليبية في القاهرة، استعداد مصر للتدخل العسكري في ليبيا بطلب ليبي، وأن سرت والجفرة خط أحمر للأمن القومي المصري.

    رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، 4 يونيو 2020
    © AP Photo / Turkish Presidency
    رؤساء بعثات أجنبية في اجتماع مع السراج: ليبيا بحاجة لقيادة قوية ومشتركة قبيل الانتخابات
    اتخذت الأحداث بعد ذلك مسارا أكثر اعتدالا بما يمنع صدام لم يرده أحد. ولكن، ورغم تراجع احتمال الصدام المباشر، تركت 2020 الحدود الغربية مصدر خطر للأمن القومي المصري، مع استمرار الانقسام في ليبيا واستمرار الدعم الليبي لحكومة الوفاق، على أمل أن تشهد 2021 مسارا مختلفا.

    البحر المتوسط ملتقى الفرقاء

    حدود مصر الشمالية، لم تمثل أي تهديد لمصر، منذ القرن التاسع عشر، عندما جاء الاحتلال الإنجليزي من البحر المتوسط، ولكن بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص، والاعتراض التركي على تلك الاتفاقية، أصبح النشاط التركي في المتوسط، وإصرارها على التنقيب عن البترول هناك، مصدر قلق دائم بالأساس بين تركيا من جهة وبين اليونان وقبرص من جهة أخرى، ولكن مصر لا تقف بعيدا عن تلك الأزمة، حيث حددت انحيازاتها في الصراع على المتوسط بما يجعلها طرفا في الأزمات التي تفجرها تركيا هناك، حتى يمكن اعتبار أن الأزمة بين مصر وليبيا امتدادا للصراع في المتوسط، لتضيف إلى خطوط التوتر الحدود الشمالية على المتوسط، وهي الأزمة التي لم تجد حلا أيضا في 2020 ويستمر ملفها مفتوحا في 2021.

    الجنوب وتهديد لمياه النيل

    قوات الدعم السريع في السودان
    © AP Photo / Hussein Malla
    إعلام: الجيش السوداني يرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا
    قد تكون الأزمة الأكثر جدية التي واجهت مصر، هو ما جاء عبر حدودها الجنوبية، متمثلا في تهديد حصة مصر من مياه النيل، وهو التهديد الذي مثله سد النهضة الأثيوبي. ورغم أن السد بدأ بناؤه في 2011، إلا أن عام 2020 كان له طابعا خاصا في هذه القضية، فرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019، مرت دون حسم القضية، وبدت أثيوبيا أكثر صلفا في المفاوضات في 2020، حتى أنها رفضت التوقيع على اتفاقية تحت الرعاية الأمريكية، وبدت الأزمة متفجرة في تموز/يوليو 2020، عندما بدأت أثيوبيا بالفعل في المرحلة الأولى من ملء خزان السد دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ووصلت الأزمة لذروتها مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انقضاء 2020 يبدي فيها تفهمه لإجراء عسكري تقوم به مصر ضد السد لحماية مصالحها المائية، وهو ما دفع المفاوضات قليلا ولكن سرعان ما توقفت مجددا، لتبقى الأزمة الأهم لمصر بدورها في انتظار 2021.

    ربما هي المرة الأولى على الإطلاق التي تواجه فيها مصر على طول تاريخها الممتد لألاف السنين مخاطر من الاتجاهات الأربعة، في نفس الوقت، ورغم المرونة والحذر اللذان تحلت بهما مصر في مواجهة تلك المخاطر، بحيث لم تتورط في معارك غير مواتية، ولم تقدم تنازلات مؤلمة، وتمكنت من تجميد الأزمات في بعض الأحيان وكسب الرأي العام العالمي في أخرى، واستطاعت السيطرة على بعض المواقف، إلا أن أيا من تلك الملفات لم يغلق في 2020، ليرث عام 2021 تركة ثقيلة من سابقه، ولكن الأهم أن مفهوم الأمن القومي المصري وحدود مصر الجيواستراتيجية لم تعد هي نفسها بعد هذا العام.

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