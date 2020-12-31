الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى قادة السودان

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى قادة السودان.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده".

وأعرب الملك سلمان، عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار".

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بذكرى استقلال بلاده. #واس pic.twitter.com/B2rsKT1asj — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 31, 2020

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، "برقية تهنئة، إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، عبر فيها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار".

وكانت المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، اتفقتا على تفعيل آليات التعاون بين البلدين من أجل تحقيق مصالح الشعبين، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى السودان.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تقدير بلاده حكومة وشعبا لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للخرطوم، في كافة المجالات خاصة خلال جائحة كورونا والفيضانات التي شهدتها البلاد". وقال البرهان إلى السودان حريص على تطوير علاقات السودان والمملكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".