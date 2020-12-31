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    قرارات سعودية وشيكة بشأن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد

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    تعتزم السعودية، اتخاذ قرارات جديدة بشأن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العمالة الوافدة.

    جاء ذلك وفق ما كشفه وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، بحسب قناة العربية.

    وأوضح المعجل أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة.

    علم المملكة العربية السعودية
    © AFP 2020 / OZAN KOSE
    لن تشملها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية... 5 مهن تظل خاضعة لـ"الكفيل" في السعودية

    وأضاف أنه ربما يتم وضع تلك الرسوم بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، معتبرا أن ذلك سيحل كثيرًا من الإشكاليات.

    كما أكد المعجل خلال ورشة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أنه "إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد"، مشيرا إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.

    وكانت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية قد نقلت أواخر الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها أن الحكومة تدرس تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لتتيح امكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي عند تجديد الإقامة.

    وأوضحت الضحيفة حينها أن ذلك يأتي في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة.

    وقالت إن "التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) مع ايجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة وأقرت نظام العقد بين أصحاب الاعمال والوافدين".

    وأشارت إلى أن فترة الـ 3 أشهر "تتناسب مع طبيعة العقود والتي تعطي فترة (مهلة) 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد".

    والشهر الماضي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد والذي حل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.

    انظر أيضا:

    صحيفة: السعودية تلغي نظام الكفالة وتعتمد نظاما جديدا لعقود عمل
    السعودية تلغي نظام "الكفالة" اعتبارا من مارس المقبل
    "الهروب والعاملات"... تفاصيل جديدة بشأن تعديل نظام الكفالة في السعودية
    فوائد إلغاء نظام الكفالة في السعودية
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