ظريف يؤكد وجود معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى مؤامرة أمريكية لاصطناع ذريعة للحرب ضد طهران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع فورا وبكل الوسائل عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية.

وأكد ظريف عبر تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، أن هناك معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى وجود مخطط أمريكي لاصطناع ذريعة لشن حرب ضد طهران.

Instead of fighting Covid in US, @realDonaldTrump & cohorts waste billions to fly B52s & send armadas to OUR region Intelligence from Iraq indicate plot to FABRICATE pretext for war. Iran doesn't seek war but will OPENLY & DIRECTLY defend its people, security & vital interests. — Javad Zarif (@JZarif) December 31, 2020

وشدد ظريف أن "إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع فورا وبكل الوسائل عن شعبها، وأمنها، ومصالحها الحيوية".

وتوترت الأوضاع في بغداد، يوم الجمعة الماضي، بعد تهديد "عصائب أهل الحق"، لرئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي على خلفية اعتقال أحد القيادات بها بعد ادعاء تورطه بتفجيرات السفارة الأمريكية، فيما قال الكاظمي على "تويتر"، إن أمن البلاد أمانة لن يتم المغامرة بها.

بالمقابل فإن الفصائل والحشد أعلنوا عدم مسؤوليتهم عما جرى، فيما نددت السفارة الأمريكية في العراق بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد، قائلة إنه تسبب في أضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال الجيش العراقي إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت صواريخ صوب المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد مما أسفر عن إصابة جندي عراقي وإلحاق أضرار بالمباني.

ودعت السفارة في بيان "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وقال الجيش العراقي إن 8 صواريخ أصابت المنطقة الخضراء وقال مسؤولون أمنيون إن الهجوم استهدف السفارة الأمريكية.