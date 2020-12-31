محمد بن راشد آل مكتوم يصف عام 2020

نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وصف فيها عام 2020.

وجاء في التغريدة: "عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".

عام ٢٠٢٠ .. عام تحديات .. وإنجازات .. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا .. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا .. بتسامحنا .. بعطائنا .. عام جمع أُسرنا .. جمع قلوبنا .. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير .. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة. pic.twitter.com/7vpm5SVIvH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 31, 2020

​وتابع: "2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد".