مصر تدين تصريحات الخارجية الإثيوبية وتعتبرها "تجاوزا سافرا"

علقت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، والذي تطرق فيها للشأن الداخلي المصري.

ونشرت الخارجية المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بيانا جاء فيه "تعقيبا على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ على إدانة هذه التصريحات التي تعد تجاوز سافرا".

وأضاف البيان "وهي غير مقبولة جملة وتفصيلا، كما تمثل خروجا فجا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجا عن القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الاخاء واحترام الآخر".

يتبع...