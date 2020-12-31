تسجيل
15:03 GMT31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    خبير سياسي لـ"سبوتنيك": هناك من له مصلحة في إدخال العراق بحروب دولية

    © Photo / Basel Alkazemi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/1047677360_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_78b34d442d4e18e3e844b106c5cf1a3d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012311047677523-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    توترت الأوضاع في بغداد، يوم الجمعة الماضي، بعد تهديد "عصائب أهل الحق"، لرئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي على خلفية اعتقال أحد القيادات بها، فيما قال الكاظمي على "تويتر"، إن أمن البلاد أمانة لن يتم المغامرة بها.

    وللحديث عن تداعيات هذا التهديد وتزامنه مع اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، التقت وكالة "سبوتنيك" مع الخبير السياسي والباحث بالشأن العراقي باسل الكاظمي الذي قال: بإن "هذه الجماعات يتعاملون بازدواجية"، موضحا أنهم "تارة يقولون نحن مع الحشد الشعبي الذي يندرج تحت غطاء القوات المسلحة، وتارة أخرى مع المقاومة، ولكن كل المؤشرات تشير إلى أن هذه الفصائل ولائها التام لأجندة خارجية وتأخذ أوامرها منهم، وعندما تتعارض أي شخصية مع سياستها، يشنون العداء والهجمات ضد هذه الشخصية".

    وأضاف أن "ما حدث مع رئيس الوزراء الكاظمي، حين بدأ باعتقالات بعض الشخصيات المتورطة بقصف البعثات الدبلوماسية، والسفارة الأمريكية، قائلا حينها إن القضاء هو من سيحكم البريء والمتهم، جعله محط أستهداف وغضب هذه الفصائل التي لا تتعامل بنظام دولة حقيقي، بل تتعامل بنظام اللادولة، وتريد أن يبقى العراق حلبة صراعات دولية".

    وتابع في حديثه لـ"سبوتنيك"، "هذه الأطراف تنقل رسالة واضحة، مفادها عدم احترام القانون وعدم احترام نظام الدولة العراقية وسيادتها، ويوضحون بهذه الرسالة بأنهم يحترمون فقط كل الإملاءات الخارجية التي يتبعونها".

    وأكمل قائلا: "عندما تخرج العجلات المحملة بالأسلحة قبل يومين وتثير الرعب في بغداد، فهذا إن دل على شيء فيدل أن هذه الفصائل خارجة عن القانون وبالتالي تعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي من جهة، وأمن المواطن من جهة أخرى".

    وأضاف موضحا، "أكبر دليل على كلماتي أن هذه الفصائل قامت بتهديد أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وهو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وهي تريد من تلك الأساليب، أن يبقى النظام العراقي خاضعا للإملاءات الأجنبية المرتبطين بها، وعندما لم ينفذ الكاظمي هذه الإملاءات قاموا بهذه الأساليب التي لا تتبع لأي قانون دولي أو تشريعي".

    يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كان وغرد عبر "تويتر" بعد التهديد بكلمات فحواها أن "أمن البلاد أمانة ولن يتم الخضوع إلى مغامرات أو اجتهادات".

    بالمقابل، أصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا أشارت فيه إلى أن "العاصمة بغداد آمنة، ولا يوجد أي تهديد"، ما تعارض مع تغريدة المسؤول الأمني لكتائب "حزب الله" العراقي، أبو علي العسكري، على "تويتر" حيث قال: إن "المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، واحتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو (في إشارة إلى أمريكا)، بألا نكون الطرف البادئ لها".

    وأوضح الخبير السياسي الكاظمي مايلي، "بما يخص أبو علي العسكري وتغريدته فهذه الأطراف وكل من يقف أمامها يشن العداء على الجانب الأمريكي والجهثات الدبلوماسية يقومون بمسائل مخالفة للقانون"، مشيرا إلى أن "العيب ليس عليهم، بل على القانون العرقي اللذي يتعامل مع مثل هذه الشخصيات بمجاملات، فكل أنظمة العالم تقف بالمرصاد عند وجود من يهدد أمن الدولة ويوجد قضاء ويوجد مؤسسات أمنية تأخذ كل الاجراءات اللازمة ضدهم".

    ونوه إلى أن "ما صرح به رئيس الوزراء على "تويتر" فهذه مجرد رسالة اطمئنان إلى المواطن الذي يرى بأم عينه كيف يهان شخصية اعتبارية كبيرة في الدولة وتهان الدولة بتصريحات معيبة دون أن تحرك ساكنا".

    وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وارتباطه بالأمن الداخلي، قال بايل الكاظمي: إن "المواطن العراقي اليوم فقد الثقة من كل القوى السياسية، والشارع العراقي، حتى ولو أقسمت القوى السياسية أنها ستغير سياستها، فلن يثق بها، بسبب وجود شرخ كبير بالثقة بين القوى السياسية والمواطن لكون كل المسائل الاقتصاية والموازنات المالية تفصل على مقاس القوى السياسية وليس على مقاس المواطن واحتياجاته".

    وفي الختام أكد الخبير السياسي، على حد تعبيره، أن "العاصمة العراقية بغداد غير مؤمنة، والدليل وجود أسلحة خارج قبضة الدولة"، متسائلا "كيف تكون مؤمنة وهناك عجلات محملة بالأسلحة تتجول وسط شوارع العاصمة وتهدد رئيس مجلس وزراء؟"، مشيرا إلى أن "الكاظمي عندما يقول بأن بغداد مؤمنة يجب أن يترجم تصريحه على أرض الواقع".

    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, إيران, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك.. أبرز الاكتشافات الأثرية في عام 2020
    أبرز الاكتشافات الأثرية في عام 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك