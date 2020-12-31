محمد بن زايد يودع 2020 بتغريدة

ودع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عام 2020 بتغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر، اليوم الخميس.

وقال ابن زايد" :ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عاماً جديداً، بكل إیجابیة وتفاؤل".

وأعرب عن أمنياته في أن تؤسس الإمارات خلال العام الجديد انطلاقتها التنموية الكبرى، وتعزز حضورها في العالم.

وختم ولي عهد أبوظبي تغريدته بالقول: "كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار".

ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عاماً جديداً، بكل إیجابیة وتفاؤل ..نؤسس فيه لانطلاقتنا التنمویة الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم..كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 31, 2020

وشهدت تغريدة ابن زايد تفاعلا واسعا من قبل متابعيه، الذين امتدحوا ما حققته الإمارات من تقدم على كافة المستويات، فيما استغل آخرون الفرصة لانتقاد توقيع أبوظبي على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول من 2020.