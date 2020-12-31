رئيس وزراء اليمن: خبراء إيرانيون متورطون في هجوم مطار عدن

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الخميس، إن معلومات تشير إلى تورط خبراء إيرنيين في الهجوم الذي استهدف مطار عدن.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد أكد عبد الملك أن لديه "معلومات استخباراتية تشير إلى أن خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على مطار عدن"

وكان انفجاران قد وقعا، أمس الأربعاء، داخل صالة الوصول بمطار عدن بينما كانت طائرة سعودية تقل الحكومة اليمنية الجديدة على وشك الهبوط في المطار.

تصريحات رئيس الوزراء اليمني جاءت بينما دانت إيران، اليوم، الهجوم الذي استهدف الحكومة اليمنية الجديدة فور وصولها إلى مطار عدن الدولي، أمس قادمةً من السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان اليوم "إن الجمهورية الإسلامية، بالوقت الذي تدين فيه هذه الأعمال العدوانية لتحالف العدوان على اليمن، تؤكد مرة أخرى على الحل السياسي للأزمة اليمنية، وتدعو مرة أخرى جميع الأطراف للعودة إلى الحوار السياسي وإنهاء الصراع غير المجدي".

وبحسب وزير الصحة اليمني فقد أسفر الهجوم عن 26 قتيلا عل الأقل من بينهم 3 أفراد من الصليب الأحمر الدولي وصحفي يمني ومساعدة لوزير الأشغال، بينما لم يتعرض أي من الوزراء لأذى، في الوقت الذي أصيب فيه عشرات الأشخاص بجروح.

يذكر أن وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، قد قال إن الصواريخ التي أصابت مطار عدن، انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، مشيرا إلى أن الهدف كان "استمرار حالة الحرب ورفض جهود السلام".

وأكد بن مبارك في تصريحات صحفية إن "المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام ميليشيات الحوثيين بهذا العمل الإرهابي البشع، حيث تم رصد إطلاق لصواريخ حوثية من مناطق الحوثيين".