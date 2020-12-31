إخلاء مبان سكنية في تل أبيب خوفا من تسرب غاز

أخلت قوات الطوارئ الإسرائيلية مبنيين سكنيين في تل أبيب، تخوفا من تسرب غاز، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن قوات الطورئ في العاصمة، تل أبيب، قامت بإخلاء مبان سكنية في قلب المدينة، من قاطنيها بعد ورود أنباء عن انتشار رائحة غاز نفاذة.

وأفادت الصحيفة بأن قاطني مبان سكنية في شارع ابن جبيرول بقلب مدينة تل أبيب، طلبوا قوات الطوارئ لإسرائيلية، التي هرعت إليهم بعد ورود أنباء عن تسرب غاز نفاذ، والعثور على طبقة من الخرسانة وصلت درجة الحرارة فيها إلى أكثر من 60 درجة.

وأوضحت الصحيفة التي أرفقت بتقريرها مقطعا فيديو أنه تم إخلاء قاطني مبنيين سكنيين في تل أبيب، لمعرفة وتحديد مصدر تسرب الغاز تحت الأرض، وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور، حيث تشارك في العملية فرق من بلدية تل أبيب ووزارة البيئة وفرق الإطفاء.

ونقلت الصحيفة على لسان قاطني المباني السكنية أنه لاحظوا انتشار رائحة غاز نفاذة في المنطقة، واتصلوا بقوات الطوارئ، التي كشفت أن هناك طبقة من الخرسانة بين أحد المباني السكنية وصلت درجة حرارتها إلى 60 درجة مئوية، وبدورها طلبت من السكان الخروج من مساكنهم، فورا، بمتابعة الحادث، الذي وصف بـ"الغريب".