الكاظمي: سنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، مواصلة مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "كلّ عام وأهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير. أتمنى السلام لشعبنا وللعالم".

كلّ عام وأهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير. أتمنى السلام لشعبنا وللعالم، تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي، وسنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان موحداً معافى. شعبنا يستحق اصلاحاً يليق بتضحياته. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) December 31, 2020

وأضاف "تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي، وسنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان موحداً معافى، شعبنا يستحق اصلاحاً يليق بتضحياته".

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، أن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الأمني، داعيا إلى التضامن من أجل لـ"مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : يجب رفع المواقف الأمنية الى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 30, 2020

وتابع الكاظمي "يجب رفع المواقف الأمنية إلى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : يجب الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة. pic.twitter.com/ts15abtJyz — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 30, 2020

ونوه الكاظمي إلى أن "التحديات لم تنته بعد، مازال أمامنا الكثير لعمله، ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها".