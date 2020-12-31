إعلام: المخابرات السعودية تحذر من هجمات جديدة في عدن

حذرت المخابرات السعودية من احتمال شن هجمات جديدة قد تضرب مدينة عدن خلال الأيام القادمة، بحسب تقارير إعلامية.

ونقلت البوابة الإخبارية اليمنية عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، قولها إن المخابرات السعودية أبلغت رئيس حكومة المحاصصة معين عبد الملك ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، وفصيل الحزام الأمني في الانتقالي.

وأضافت المصادر أن

المخابرات السعودية طالبت من قوات الحزام الأمني تعزيز الإجراءات الأمنية، وطالبت بإيقاف أي تحرك للوزراء حتى إشعار آخر.

وأعلنت الداخلية اليمنية في بيان، مساء أمس الأربعاء، مقتل 25 شخصا وإصابة 100 آخرين، من المدنيين والعاملين في مطار عدن الدولي والشخصيات القادمة لاستقبال الحكومة الشرعية، جراء هجوم استهدف المطار.

قال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك، اليوم الخميس، إن هناك معلومات استخبارية تؤكد مساهمة "خبراء إيرانيين" في الهجوم الذي استهدف مطار عدن أمس.

وأكد عبد الملك أن "المؤشرات الأولية للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي تشير إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية هي من تقف وراء هذا الهجوم والذي تم من خلال صواريخ موجهة".