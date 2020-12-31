مصر.. وزارة التعليم تكشف موقف المعلمين من الحضور

كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الخميس، عن موقف المعلمين من الحضور إلى مقر العمل.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن الوزارة بعثت بخطاب إلى مديريات التعليم، لتوضيح موقف المعلمين من الحضور.

وجاء في الخطاب أنه يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة عملهم بأداء مهامهم من المنزل بالعمل دون التواجد بالمقر، بينما يؤدى باقي الموظفين عملهم بالتناوب يوميا أو أسبوعيا في المقر.

وأوضح الخطاب أن هذا القرار جاء استنادا لقرار مجلس الوزراء الخاص باستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد.

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت المقبل، بنظام التعليم عن بعد، وتأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل الدراسي لما بعد انتهاء إجازة نصف العام.

وأوضح مجلس الوزراء أن القرار يأتي "في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين".