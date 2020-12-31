الجزائر...20 قتيلا في حادث مرور في ولاية تمنراست جنوبي البلاد

توفي مساء اليوم 20 شخصا وأصيب 11 آخرين في حادث وقع عشية نهاية السنة بعين أمقل في تمنراست.

ووفقا لبيان مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 16 و20 د وذلك 110 كلم من الاراك إتجاه تمنراست.

وأضاف أن الحادث تمثل في انقلاب سيارة من نوع تويوتا ستايشن وغولف أسفر عن وفاة 20 شخص وإصابة 11 آخرين.

وحسب البيان فإن الضحايا هم 19 رعية إفريقية وضحية واحدة جزائرية (04 أطفال جنس إناث، 04 أطفال جنس ذكر و12 رجل)

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية 3 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء فور تلقيها معلومات بوقوع الحادث.