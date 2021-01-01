اكتشاف لغم بحري تم إلصاقه بأحد السفن على القرب من الموانئ العراقية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، أنها تعمل على إبطال مفعول لغم بحري كبير ملتصق بأحد السفن بالمياه الدولية على بعد 28 ميلا من الموانئ العراقية>

بغداد - سبوتنيك. وأوضحت السلطات أنه "تم إخلاء سفينة أخرى كانت تتزود بالوقود من السفينة الملتصق بها اللغم".

خلية الإعلام الأمني العراقية نقلت في بيان ما يلي "لوحظ في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس، وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية".

وتابع البيان "تبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا إلى الفاو.. وتمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء عليها بعد أن تبين التصاق لغم بحري كبير بها".

وأضافت خلية الإعلام الأمني أن فريق المعالجة "مستمر بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة".