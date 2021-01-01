قطر توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن اختراق زوارق بحرينية لمياهها الإقليمية

بعثت قطر برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشأن قيام زوارق بحرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية، يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأفادت صحيفة "الشرق"، صباح اليوم الجمعة، بأن السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قد بعثت برسالة إلى السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وإلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، استنكرت فيها هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية.

قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن اختراق زوارق بحرية عسكرية بحرينية لمياهها الإقليميةhttps://t.co/whwkrSONvS — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 1, 2021

وطالبت دولة قطر، الأمم المتحدة، باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة، مؤكدة أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها.

وأكدت قطر في رسالتها أن وقوع هذا الخرق البحري والخرق للمجال الجوي القطري، يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال فترة متقاربة، يزيد من حدة التوتر، قائلة:

إنه يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشارت الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية، وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية.

كما لفتت دولة قطر، في الرسالة، انتباه مجلس الأمن استنادا لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 1, 2021

وشددت قطر حرصها على تعزيز علاقات حسن الجوار، وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها، معربة عن إدانتها ورفضها الشديد لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بحقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

ويشار إلى أن مملكة البحرين قد وجهت رسالة مماثلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، ردا على ما أسمته بـ"الادعاءات القطرية الباطلة"، وذلك في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

وأوضحت البحرين، آنذاك، أن "الادعاءات القطرية الباطلة" بشأن قيام أربع طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية، يوم الأربعاء، الموافق 9 ديسمبر/كانون الأول، هو أمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.