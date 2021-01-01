مصادر بالطيران المدني الكويتي: قريبا رحلات جديدة لعودة المواطنين العالقين

وأكدت المصادر أن التنسيق جار لتنظيم رحلات جوية لعودة المواطنين العالقين في الخارج حتى من الدول الـ 35 المحظورة عالية الخطورة، مشددة على أن العودة ستكون بشكل مباشر إلى الكويت حسب جريدة القبس الكويتية.

لكن المصادر لفتت إلى أن ذلك لا يعني عودة الرحلات التجارية مع الدول الممنوعة عالية الخطورة، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى عملية نقل للمواطنين الكويتيين العالقين وأقاربهم من الدرجة الأولى والخدم المرافقين لهم بشكل مباشر من هذه الدول إلى الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن التنسيق يجري الآن على مستوى عال مع عدة دول لتسيير رحلات جوية للمقيمين المتواجدين في البلاد من الراغبين في العودة إلى أوطانهم، لافتا إلى أن ما يعقب هذا التنسيق هو تسيير رحلات جوية لنقل المواطنين الكويتيين من هذه الدول المحظورة بشكل مباشر إلى الكويت.

وأكدت المصادر على أن "الترتيبات لا تزال سارية مع بعض الدول المحظورة عالية الخطورة لتنظيم الرحلات، وهناك موافقات شبه معتمدة وفي مراحلها الأخيرة مع بعض هذه الدول، لتسيير هذا النوع من الرحلات، حيث إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عودة مباشرة للمواطنين دون عناء المرور بمحطة "ترانزيت".

يذكر أن سلطات الطيران المدني الكويتية كانت قد أعلنت في الـ22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن تسييرها رحلات في هذا اليوم فقط لعودة المواطنين العالقين خارج البلاد.

وقال إنها ستسمح بدخول المواطنين اليوم فقط، ممن يرغبون بالعودة العاجلة إلى البلاد، وذلك بعد دخول قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات التجارية حيز التنفيذ.

ولفتت إلى أن ثلاث شركات ستعمل في هذا الإطار بعد التنسيق معها، وهي الإماراتية والقطرية والاتحاد، مؤكدة أن عدد الرحلات المجدولة لعودة المواطنين اليوم، تبلغ 4 رحلات فقط، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة.