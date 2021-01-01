الإمارات تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بكورونا... والصحة تبين السبب

وأوضحت الوزارة، أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهم في الكشف عن الحالات الجديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كوفيد 19 في الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) January 1, 2021
The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#نلتزم_لننتصر #التزامك_حياتك#ملتزمون_يا_وطن#كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#we_commit_until_we_succeed #covid19#mohap_uae pic.twitter.com/l6JYmfSF7A
وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 671 حالة.
والإمارات هي خامس أكثر دولة عربية تسجيلا لحالات "كوفيد 19"، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، وتأتي في المركز 47 عالميا.
ويعتبر هذا المعدل الأعلى في دولة الإمارات، منذ 28 كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تم تسجيل أول حالات لمواطنين صنيين قادمين من ووهان، وهي المدينة التي اكتشف فيها الفيروس لأول مرة.
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