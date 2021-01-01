الحكومة الأردنية تزف بشرى سارة للعمالة المصرية الوافدة

أعلن مجلس الوزارء الأردني، بشرى سارة للعمالة المصرية الوافدة، بشأن الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمل.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، أنه تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، بشأن قرار من مجلس الوزراء الأردنى بإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل الوافدين .

ونقل موقع "بوابة الأهرام" المصري، عن الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أن مجلس الوزراء الأردنى قرر إعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل غير الأردنيين الراغبين فى البقاء على أراضى المملكة، والتى مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتّى 31 يناير 2021 .

وتابع أن "القرار يشمل الغرامات المنصوص عليها فى المادة (6) من نظام رسوم تصاريح العمل غير الأردنيين رقم (142) لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل فى حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء".

وأشار إلى أنه يشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح قبل المدة المشار إليها .

يذكر أن القرار يهدف تقليل الآثار الاقتصادية على أصحاب العمل فى القطاع الخاص، ومساعدتهم فى تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار فى عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار التصاريح للعمّال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل.