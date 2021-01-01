الشرطة الكويتية تكشف لغز وفاة مصري دهسا

كشفت الشرطة الكويتية، اليوم الجمعة، تفاصيل وفاة مصري، دهسا تحت عجلات سيارة.

وأعلنت الشرطة في بيان لها، أن عمليات الداخلية، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس مقابل منطقة الفروانية- طريق المطار، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضافت أنه "بانتقال رجال الأمن تبين أن الحادث تسبب في وفاة مصري من مواليد 1969، وأن الداهس كويتي".

وأشارت الشرطة في بيانها، إلى أنه تمت إحالة الداهس إلى المخفر، على ذمة قضية دهس ووفاة.

يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، أعلنت اليوم، أن عدد المبعدين عن الكويت خلال عام 2020 بلغ 8 آلاف و143 وافدا.

وأشارت في تقرير لها، إلى أن المبعدين تضمنوا 6003 مبعدين من مباحث الإقامة إلى إدارة الإبعاد، و2140 عن طريق إحالات قطاعات وزارة الداخلية، في حين نفذت (الإقامة) 653 حملة تفتيش، أفضت إلى ضبط 1170 شخصًا.