مصدر: مقتل 3 عسكريين عراقيين في تفجير بمحافظة كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط وجنديين اثنين في الجيش العراقي وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمالي البلاد.

بغداد- سبوتنيك. وقال إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة للواء 45 في الفرقة 11 قرب قريتي الزجي والقهارة التابعتين لقضاء داقوق جنوب كركوك".

وأضاف المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "الانفجار أدى إلى استشهاد ضابط ومنتسبين عدد (2) وجر آخر".

يتبع...