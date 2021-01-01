القوات المشتركة: مقتل 5 نساء وإصابة 7 بقذيفة أطلقها "الحوثيون" على صالة أفراح بالحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء الجمعة، سقوط 12 امرأة بين قتيلة وجريحة، في قصف مدفعي اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بشنه في مدينة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت القوات المشتركة على موقعها الرسمي "الساحل الغربي"، نقلا عن شهود عيان، أن "قذيفة أطلقها الحوثيون من حديقة (حديدة لاند) الواقعة تحت سيطرتهم شرقي مدينة الحديدة، سقطت في صالة المنصور للأفراح بشارع المطار في المدينة".

وأضافت أن "القذيفة أسفرت عن مقتل 5 نساء وإصابة 7 أخريات بينهن ثلاث طفلات".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت جماعة الحوثيين، القوات المشتركة بشن قصف مدفعي على صالة أفراح في مديرية الحوك بمدينة الحديدة، أوقع ثلاثة قتلى وعددا من الجرحى.

وقال الناطق باسم "أنصار الله"، إن "مرتزقة العدوان (في إشارة إلى القوات اليمنية المشتركة)، استهدفوا بقصف مدفعي صالة أفراح (المنصور) في شارع المطار بمديرية الحوك في مدينة الحديدة".

ووجهت "أنصار الله"، اتهاما للتحالف العربي والقوات المشتركة بـ"تنفيذ 242 خرقا (للهدنة الأممية المعلنة في الحديدة - 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 19 خرقا بقصف مدفعي و193 بأعيرة نارية مختلفة، وغارة جوية على مديرية الصليف (شمال غربي الحديدة)، وأخرى نفذها طيران تجسسي على مديرية الدريهمي (جنوبي الحديدة)".