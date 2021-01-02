عبد الملك الحوثي يشبه سليماني بـ"علي والحسين والعباس"

شبه زعيم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، عبدالملك الحوثي، قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بأهل بيت النبي محمد (علي والحسين والعباس).

وقال الحوثي في رسالة له بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل سليماني: "أن الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني حظي بنفحات من بأس علي وتفاني الحسين وإيثار العباس عليهم السلام"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف الحوثي في رسالته، أن "من نعم الله تعالى عليه الشهيد سليماني ومن توفيقه الكبير له أن تكون مسيرة حياته منذ بداية شبابه جنديا في سبيل الله تعالى؛ من جنوده المتميزين بإيمانهم وأخلاقهم وفاعليتهم، وأن يستمر دون توقف منذ انطلاقته تحت راية الولاية مع الإمام الخميني ثم بمواصلة المسير في الدرب مع الامام الخامنئي حفظه الله، بكل صدق ووفاء ودون كلل أو ملل وإنما بفاعلية أكبر وارتقاء في سلم الكمال الإيماني وعلى مستوى العطاء والإيثار".

وشدد الحوثي على أن سليماني "لم يبدل ولم يتبدل.. وهذا يعبر عن الثبات في كل الأحوال.. وكان من الذين لم يبدلوا رغم كل الإغراءات المادية والمعنوية ورغم كل التحديات والصعوبات والأخطاء ولا بتأثير المعاناة والظروف والعوائق ولا بتأثير اللائمين والمثبطين والمتخاذلين".

وأكمل: "الحاج قاسم رضوان الله عليه بقي خالدا في التاريخ، وخالدا في ضيافة الله وكرامته ورحمته برفقة محمد وآل محمد (ص) ورفقة الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وخالدا في وجدان الاحرار في كل الاجيال الآتية، وحاضرا في انتاجه وآثاره وإسهاماته في كل الساحات".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.