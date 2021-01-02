الأوقاف المصرية للخطباء: خطبة الجمعة لا تزيد على 10 دقائق

شددت وزارة الأوقاف المصرية على خطباءها بأن خطبة الجمعة لا تزيد على عشر دقائق.

وعبر موقع الوزارة الإلكتروني قالت الوزارة مشددة على جميع الخطباء بألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية”.

وعللت الوزارة قرارها قائلة: "مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة".

وقد وضعت الوزارة موضوعا موحدا لخطبة الجمعة على مستوى الجمهورية، وهو "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

وبحسب البوابة الإلكترونية للوزارة فقد قال قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري اليوم السبت: "إن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وإنه عنى عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أو في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به".

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية ومع اشتداد موجة كورونا الأخيرة في البلاد وضعت 7 شروط لصلاة الجمعة داخل مساجد مصر، محذرة من عدم تنفيذ تلك الشروط.

وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يعد اعتداء على الأرواح.

وبحسب بوابة أخبار اليوم الحكومية فإن الشروط التي وضعتها الوزارة، هي ارتداء الكمامة، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتديها، وإحضار مصلى شخصي، و الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، و عدم المصافحة "السلام بالإيدي"، وعدم العناق، وعدم التقبيل، مشددة على منع دخول المصاب بكورونا أو المشتبه في إصابته.