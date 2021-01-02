تفاصيل الاعتداء على صيدلي مصري بالسعودية ورد فعل السلطات المصرية

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، مع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية في العاصمة السعودية الرياض، حالة الصيدلي المصري ويدعى أحمد محمد أبو غنيم إثر الحادث الذي تعرض له.

وقال سعفان، إنه تواصل مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض للتواصل مع الصيدلي المصري وأبلغه تمنيات الوزير له بالشفاء العاجل، ومتابعة قضيته والوقوف بجانبه لحين الحصول على كل حقوقه نتيجة حادث الاعتداء، بالتنسيق مع القنصلية والمستشار القانوني بالسفارة وتقديم الدعم اللازم للصيدلي.

كما تلقى سعفان، تقريرا، اليوم السبت، عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن تفاصيل الواقعة.

وأوضح رجائي، أن الصيدلي كان يعمل بالفترة المسائية ودخل أحد الأشخاص يطلب صنف دواء فاعتذر له الصيدلي بأنه غير موجود، فأعطاه صورة الدواء على الهاتف المحمول ظنا منه أن الصيدلي لم يتحقق من اسم الدواء المطلوب، فكرر الصيدلي اعتذاره لعدم وجود الدواء المطلوب، فما كان من الشخص إلا التطاول اللفظي والسباب للصيدلي وغادر الصيدلية.

وأضاف أن الشخص عاد مرة أخرى للصيدلية وبصحبته 5 أشخاص مستقلين سيارتين تحملان أرقام دولة الكويت وقاموا باستدراج الصيدلي إلى خارج الصيدلية، مدعين رغبتهم فى الاعتذار وتسوية الخلاف السابق، وبحسن نية من الصيدلي خرج معهم ليفاجأ بأحدهم يعتدى عليه بسلاح أبيض وقاموا جميعًا بالاعتداء عليه، فحاول الدفاع عن نفسه، وبعد الاعتداء عليه فروا جميعًا هاربين تاركين الصيدلي مصاب بجروح خطيرة.

وأشار إلى أنه حضرت الشرطة السعودية، وتم تفريغ الكاميرات بالصيدلية لمعرفة هوية المعتدين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار البحث عن الجناة.

وتابع: "تم نقل الصيدلي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأصبحت حالته مستقرة، نظرا لسطحية الجروح، وتم إعداد تقرير طبي عن حالته الصحية وجار المتابعة أولا بأول من قبل مكتب التمثيل العمالي بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض".