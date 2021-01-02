بسبب كورونا.. إغلاق كامل لبلدتين في "جبل لبنان "

أعلن محمد المكاوي محافظ​ ​جبل لبنان​ أنه اتخذ قرارا بعزل بلدتي زرعون، وحمانا​ وإقفالهم بشكل كامل لمدة أسبوع.

ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني فقد جاء في القرار أنه "تعزل وتقفل بشكل كامل لمدة أسبوع من تاريخه بلدة زرعون قضاء المتن".

وبحسب القرار فإن كل أشكال التجمعات تم منعها مثل "إقامة الحفلات العامة أو الخاصة أو المناسبات الاجتماعية (أعراس، مآتم وغيرها) أو السهرات أو التجمعات على اختلاف أنواعها وفي الأمكنة كافة".

كما شمل القرار حظر تجوال بحيث "يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين ​الساعة 19 وحتى الـ5 صباحا من كل يوم".

واستثنى القرار من الإقفال "المؤسسات ذات الصلة بقطاع ​الصحة​ والأدوية (صيدليات، مستوصفات وغيرها) والأفران ومحطات توزيع ​المحروقات​ و​الغاز​".

وطبقا لقرار الإغلاق فإن "محال بيع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها والسوبر ماركت والميني ماركت تقفل ما بين الساعة 18 ولغاية الـ5 صباحا".

وشدد القرار على أن السماح لبعض الجهات يتضمن ضرورة "التقيد بالشروط الصحية واجراءات ​الوقاية​ و​السلامة العامة​ والزامية وضع ​الكمامة​ والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الإمكان".

وكلف القرار البلديات المعنية وهي بلدية "زرعون" وبلدية "حمانا" بضرورة التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجوال والاختلاط وعدم مغادرة المنازل إلا في ​حالات​ الضرورة القصوى، وإلزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل.

كما تضمن القرار أيضا تكليف قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع البلديات لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.