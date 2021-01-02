الحكومة اليمنية تعلن استئناف الرحلات بمطار عدن الدولي

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي، ابتداءً من غدٍ الأحد، وذلك عقب أيام من هجوم استهدف الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مدرجه، أسفر عن مقتل وإصابة 135 شخصا.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "وزير النقل عبد السلام حميد وجه، خلال تفقده عملية تأهيل مطار عدن وإزالة الأضرار التي لحقت به جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي طاله الأربعاء الفائت، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات ابتداءً من يوم غدٍ الأحد".

وقال وزير النقل اليمني: "اننا أمام تحدٍ كبير يتحتم علينا جميعا ان نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار بعد الهجوم الإرهابي الغادر على المطار الذي لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات".

وأشاد بـ"الجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار، وكذا البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات التي استهدفت المطار في وقت قياسي".

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باستهدافها لحظة وصولها إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن بـ 4 صواريخ باليستية.

وأعلن وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم، إلى 25 قتيلاً و110 جرحى، بينهم عمال إغاثة دوليون وإعلاميون.