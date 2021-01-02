حماس تكشف عن هدف رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

كشف حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي من رسالة قيادة حركته التي تم نقلها للرئيس محمود عباس بشأن المصالحة.

وأفادت وكالة "سما" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن السبب يكمن في استمرار جهود الحركة الهادفة إلى ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي على مستوى منظمة التحرير ومؤسسات السلطة.

ونقلت الوكالة على لسان قاسم، أن مبادرة حماس نابعة من إدراكها للقيمة الاستراتيجية لتحقيق المصالحة، خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في أن تبدي قيادة السلطة الفلسطينية إيجابية حقيقية وخطوات عملية لإطلاق جدي وحقيقي لمسار المصالحة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت في بيان، اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، "بعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس الفلسطيني توجيهاته، بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأشار إلى أن ذلك يتحقق "من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية".

وقرر عباس، دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.

كما شكر الرئيس الفلسطيني، مصر، التي ترعى ملف المصالحة، بالإضافة لقطر وتركيا وروسيا والأردن التي أسهمت بجهودها الخيرة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى الاتفاق المذكور.