مقتل جنديين جزائريين في اشتباكات مع مجموعات إرهابية

قتل جنيدان جزائريان، اليوم السبت، في اشتباكات بين عناصر تابعة للجيش الوطني الليبي مع مجموعة إرهابية أثناء تنفيذ عمليات بحث وتمشيط.

وبحسب موقع "الجزائر الآن"، تمكن عناصر الجيش الجزائري من القضاء على 4 إرهابيين ومصادرة بعض الأسلحة والذخائر أثناء تنفيذ عناصر تابعة للجيش الوطني الجزائري عملية بحث وتمشيط في إطار مكافحة الإرهاب.

واشتبكت الدورية التابعة للجيش الجزائري مع المجموعة الإرهابية أثناء قيامها بتمشيط منطقة بقرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية، بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى.

وبحسب المصادر العسكرية، صادر عناصر الجيش بندقيتين واسترجعت مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وبندقية رشاشة من نوع (RPK) .

وقتل في العملية جنيين جزائريين، وقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، التعازي لعائلات القتلى وأقاربهم وإلى كافة عناصر الجيش الجزائري.

وأشار المصدر إلى ان هذه العمليات التي بدأت بالتزامن مع بداية العام الجديد ستكون "حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية".