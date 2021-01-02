السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية في ولاية سنار

أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، فرض حالة الطوارئ في ولاية سنار بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بين المواطنين.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إلى أن والي سنار، محمد سليمان، أصدر اليوم، أمرا بإعلان حالة الطوارئ الصحية في الولاية.

واستند أمر الطوارئ المطبق نص إعلان حالة الطوارئ الصحية من مجلس الوزراء الاتحادي بموجب المادة (40) من الوثيقة الدستورية مقرونة مع المادة (5) والمادة ( 8/2) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة المقر في عام 1997.

ونوهت الوكالة إلى أن قرار إعلان حالة الطوارئ وجاء للوقاية من فيروس كورونا.

ونص قرار إعلان حالة الطوارئ على منح التجمعات والاحتفالات ومنع تعاطي الشيشة في المقاهي بالإضافة إلى جميع الأنشطة التي تستدعى تجمع المواطنين.

ووجه أمر الطوارئ الجهات المحلية بإصدار "أوامر لتطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بها ورفع الوعى لدى المواطنين بخطورة وباء كورونا"، مبينا أن تحديد أماكن الحجر والعزل الصحي من اختصاصات السلطات الصحية بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية.

ووجهت السلطات إلى جميع الوحدات الإدارية لتنفيذ التوجيهات التي تصدر من الطوارئ الصحية وتنفيذ القرار رقم 100 عام 2020 القاضي بتخفيض الموظفين في المصالح الحكومية ما بين 50% الى 70% وإيقاف الفئة العمرية أكبر من 55 سنة، بالإضافة لأصحاب الأمراض المزمنة.