عضو "السيادة السوداني": تضحيات شهداء "ثورة ديسمبر" لن تضيع هدراَ

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حسن التعايشي، إن تضحيات شهداء "ثورة ديسمبر" المجيدة لن تضيع هدراَ، مشيرا إلى أنها ستسهم في وضع أسس لمستقبل البلاد.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان ، في بيان اليوم السبت، مشيرة إلى قول التعايشي إن الشهداء ذكرى الشهداء ستظل خالدة في تاريخ السودان باعتبارهم شباب قدموا أرواحهم فداء لبناء وطن يسع الجميع.

ولفت البيان إلى أن تصريحات التعايشي جاءت خلال زيارته لتقديم واجب العزاء لأسر اثنين من شهداء الثورة السودانية، مضيفا: "نعمل بجد لمحاسبة ومساءلة كل الذين تسببوا في انتهاكات حقوق الإنسان التي راح ضحيتها عدد من شهداء ثورة ديسمبر المجيدة أثناء مقاومتهم للنظام البائد".

وتابع: "نؤكد التزامنا التام للشهداء وأسرهم بتحقيق نظام ديمقراطي قائم على سلطة القانون"، مضيفا: "العقاب سيطال كل الذين ارتكبوا التجاوزات الكبيرة والخطيرة ضد المدنيين والشهداء أثناء تعبيرهم عن مطالبهم وأهدافهم المشروعة النبيلة".

وقال عضو السيادة الانتقالي في السودان: "هناك التزام يجب أن تقدمه حكومة الفترة الأنتقالية للشهداء وهو التزام قاطع وهذا أمر لا ولن نتراجع عنه".

وتابع التعايشي: "شهداء الثورة أتاحوا فرصة عظيمة لكل السودانيين لكسر الحلقة الشريرة في السودان والانطلاق نحو نظام ديمقراطي".